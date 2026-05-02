Monte Faeta | fermata la progressione delle fiamme tra Lucca e Pisa

Tra le aree tra Lucca e Pisa, l’incendio che aveva coinvolto il Monte Faeta è stato fermato, evitando ulteriori estensioni delle fiamme. Tuttavia, sono stati segnalati alcuni focolai interni che i volontari stanno cercando di contenere. Attualmente, le zone più a rischio si trovano nelle aree già interessate dal fuoco, dove si stanno concentrando gli sforzi per prevenire nuove riprese di fiamme.

? Cosa scoprirai Come faranno i volontari a gestire i nuovi focolai interni?. Quali zone rischiano ora le riprese di fuoco nel terreno bruciato?. Perché la gestione di ben 11 incendi ha messo in crisi la regione?. Chi deve rispondere delle segnalazioni di abbruciamenti vietati durante il vento?.? In Breve La sala operativa ha gestito altri 11 incendi in diverse zone regionali.. Un rogo ha devastato 7 ettari di terreno nell'area di Massarosa.. Giani ha segnalato 5 abbruciamenti di sterpaglie vietati in presenza di vento.. Un elicottero regionale ha supportato i soccorsi a terra fino alle ore 19:00.. Il fronte del rogo che divampa sul Monte Faeta da quattro giorni è stato bloccato dalla Regione Toscana questo sabato 2 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monte Faeta: fermata la progressione delle fiamme tra Lucca e Pisa Notizie correlate Leggi anche: Grave incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa, fiamme nel bosco difficili da spegnere: case evacuate Leggi anche: Da tre giorni c’è un grosso incendio sul monte Faeta, tra Lucca e Pisa Approfondimenti e contenuti Si parla di: Incendio sul Monte Faeta, evacuati 380 residenti ad Asciano. Incendio sul Monte Faeta: perimetro più definito dopo il sorvoloNella notte il forte vento ha alimentato ulteriormente l'incendio sul Monte Faeta portando ad evacuare in via precauzionale circa tremila persone su Asciano, San Giuliano Terme. La superficie bruciata ... nove.firenze.it Incendio Monte Faeta: fermo il fronte della fiammaNon è la buona notizia del definitivo spegnimento dell'incendio, ma ora la situazione è sotto controllo. La Regione Toscana informa che è stata arrestata la propagazione del fronte di fiamma per il ... pisatoday.it