Così Pasolini sfidò ogni conformismo | il poeta corsaro rivive negli Inimitabili di Sylos Labini questa sera in seconda serata Rai3 video

Questa sera su Rai3 va in onda una puntata degli Inimitabili dedicata a Pier Paolo Pasolini, figura di spicco del Novecento italiano. Scrittore, poeta, regista e polemista, Pasolini è noto per aver sfidato le convenzioni culturali e politiche del suo tempo. La puntata sarà condotta da Edoardo Sylos Labini, che ripercorrerà la vita e le opere di questo intellettuale, evidenziandone il ruolo nel panorama italiano.

Puntata imperdibile degli Inimitabili in seconda serata, questa sera su Rai3: Pier Paolo Pasolini, uno dei più grandi intellettuali del Novecento italiano, poeta, scrittore, regista e polemista capace di sfidare ogni conformismo culturale e politico, sarà raccontato da Edoardo Sylos Labini.E – c’è da giurarci- il racconto che seguirà i momenti decisivi della sua esistenza lascerà il segno. I luoghi pasolinaini. L’infanzia tra Bologna e il Friuli, la scoperta della poesia a Casarsa, il trauma della morte del fratello partigiano Guido, fino alla fuga a Roma, dove nelle borgate trova l’umanità e la lingua che daranno vita a opere come “Ragazzi di vita” e ai suoi primi film.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Così Pasolini sfidò ogni conformismo: il poeta corsaro rivive negli “Inimitabili” di Sylos Labini, questa sera in seconda serata, Rai3 (video) Notizie correlate Tornano gli “Inimitabili” su Rai3: da Alida Valli a Pasolini, a Montanelli, la nuova serie di Sylos LabiniGli “Inimitabili” di Edoardo Sylos Labini è un titolo diventato ormai un brand su cui Rai Cultura punta. Leggi anche: Lo schiaffo del sindaco di Como ad Alida Valli, una grande italiana: nessuna intitolazione all’artista. Sylos Labini: “Sindaco, ripensaci”