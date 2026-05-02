Trentaott cittadini della montagna di Seravezza hanno presentato una richiesta formale di nuove elezioni all’Asbuc. La loro richiesta deriva da motivazioni legate a presunti problemi di rappresentanza e trasparenza nelle scelte dell’ente. I residenti hanno anche coinvolto il Prefetto, chiedendo un intervento. Tra le proposte avanzate, si discute della possibilità di un sorteggio come metodo alternativo al voto per la nomina degli amministratori.

? Cosa scoprirai Perché il Prefetto è stato chiamato in causa dai residenti?. Come può un sorteggio sostituire il voto dei cittadini?. Chi gestisce realmente i terreni comuni della Montagna?. Quali conseguenze avrà la decisione della Corte di Appello?.? In Breve I firmatari invocano l'applicazione della legge 2781957 per le elezioni civiche.. La Corte di Appello ha disposto una Rappresentanza Speciale il 2 luglio 2024.. Sara Galleni contesta la gestione dell'associazione privata Dominio Collettivo per le comunità.. L'ente Asbuc Montagna di Seravezza era stato istituito ufficialmente dalla Regione nel 2012.. Trentotto cittadini della Montagna hanno presentato un’istanza formale al Prefetto, alla Regione Toscana e alla Corte di Appello di Roma per ottenere nuove elezioni per l’Asbuc.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montagna di Seravezza: 38 cittadini chiedono nuove elezioni Asbuc

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