Trentotto cittadini residenti nella zona montana, tutti titolari dei diritti di uso civico, hanno presentato un’istanza formale al Prefetto, alla Regione e alla Corte di Appello di Roma. La richiesta riguarda l’indizione immediata di elezioni per il rinnovo del Comitato Asbuc, organismo che rappresenta gli interessi della comunità locale. La richiesta si basa sulla volontà di aggiornare la rappresentanza e di garantire il funzionamento dell’organismo.

Trentotto cittadini della montagna, in qualità di titolari dei diritti di uso civico, hanno depositato un’istanza al Prefetto, alla Regione e alla Corte di Appello di Roma per richiedere l’immediata indizione di elezioni per il rinnovo del Comitato Asbuc. L’iniziativa, resa nota dal Co.T.E.C. (Commissione Temporanea e Civica per le elezioni dell’Asbuc) "mira a ripristinare la legalità nella gestione del patrimonio collettivo locale". "L’Asbuc – evidenzia la presidente Cotec Sara Galleni – è stata regolarmente costituita dalla Regione nel 2012 attraverso elezioni e tale amministrazione non è mai stata sciolta né disconosciuta. Esiste dunque un ente legittimo, che attende solo di essere rinnovato col voto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firme al prefetto per richiedere elezioni Asbuc

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