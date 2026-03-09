Basile | 118 cittadini chiedono chiarimenti su elezioni anticipate

Un esposto firmato da 118 cittadini di Messina è stato presentato alle autorità locali, chiedendo chiarimenti sui tempi previsti per le dimissioni del sindaco Federico Basile. La richiesta è rivolta alla Regione Siciliana e alla Prefettura e mira a fare luce sui passaggi legali necessari in questa fase. La vicenda ha attirato l’attenzione delle istituzioni della città.

Un esposto firmato da 118 cittadini di Messina ha scosso le istituzioni locali, chiedendo chiarimenti immediati alla Regione Siciliana e alla Prefettura sui tempi legali delle dimissioni del sindaco Federico Basile. La posta in gioco è la data precisa dello scioglimento degli organi comunali: se l'efficacia giuridica delle dimissioni ricade dopo il 24 febbraio, le elezioni anticipate slitterebbero dal maggio 2026 al 2027. Questo nodo interpretativo non è una mera questione di calendario, ma determina chi governerà la città e per quanto tempo resterà in carica un eventuale commissario prefettizio. L'iniziativa nasce dalla preoccupazione che un errore di calcolo temporale possa costringere il comune a un lungo periodo di gestione straordinaria, con gravi ripercussioni sulla vita amministrativa quotidiana.