A Monserrato, tre persone sono state accusate di omicidio in relazione a un episodio avvenuto in una piazza del paese. Secondo le indagini, un rapinatore si sarebbe trovato coinvolto in un incontro che si è trasformato in una trappola mortale. Le autorità stanno approfondendo chi abbia pianificato l’inganno e come siano andate effettivamente le cose in quella giornata.

? Cosa scoprirai Come si è trasformato l'appuntamento in una trappola mortale?. Chi ha orchestrato l'inganno per attirare il giovane in piazza?. Cosa è successo realmente durante la colluttazione tra i rapinatori?. Perché l'amico della vittima è fuggito con l'auto del ragazzo?.? In Breve Indagati Gianmarco Tunis, Filippo Tunis e Daniel Campus per l'omicidio.. L'aggressione è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì in piazza Settimio Severo.. L'amico della vittima è fuggito con l'auto di Mocci verso Monserrato.. Carabinieri e Ris analizzano computer, cellulare e reperti prelevati sulla scena.. Gianmarco Tunis, Filippo Tunis e Daniel Campus sono stati accusati di omicidio aggravato dalla rapina dopo la morte di Leonardo Mocci, avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì scorso a Monserrato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monserrato, tre accusati di omicidio: trappola mortale per un rapinatore

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