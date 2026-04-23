A Monserrato, tre giovani sono stati portati in caserma dopo un episodio di sparatoria in piazza Settimio Severo, in cui un uomo di 23 anni è stato colpito mortalmente. Le forze dell'ordine stanno conducendo approfonditi rilievi tecnici, mentre a Quartu Sant'Elena sono stati ascoltati altri tre ragazzi per chiarire quanto accaduto. Nessuna informazione è stata resa nota sulle eventuali responsabilità.

? Cosa sapere Leonardo Mocci, 23 anni, ucciso da un colpo di pistola in piazza Settimio Severo.. Tre giovani a Quartu Sant'Elena per incongruenze emerse dopo i rilievi tecnici.. Tre giovani sono stati portati in caserma a Quartu Sant’Elena dopo che la tragedia che ha strappato la vita al ventitreenne di Villacidro, Leonardo Mocci, nella notte di Monserrato, ha subito un brusco e decisivo sviluppo investigativo. Il tragico evento si è consumato nell’oscurità di piazza Settimio Severo, una zona caratterizzata da palazzine popolari dove il silenzio della notte è stato squarciato da uno sparo. Secondo le ricostruzioni basate sui rilievi effettuati dai reparti scientifici e dal medico legale, l’aggressione è avvenuta con un colpo di pistola sparato da una distanza molto ravvicinata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio a Monserrato: tre giovani in caserma dopo lo sparo fatale

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