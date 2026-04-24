Stasera a Monreale si svolge l’accensione delle luminarie artistiche in via Roma e nelle altre strade della città, segnando l’inizio ufficiale della 400ª Festa del Santissimo Crocifisso, che si tiene dal 1626. L’evento si svolge alle ore 22 e coinvolge le decorazioni luminose che illuminano il centro storico, dando il via alle celebrazioni di questa ricorrenza secolare.

MONREALE – Questa sera, alle 22 il via all’accensione delle spettacolari luminarie artistiche in via Roma e per le vie della città, inaugurando ufficialmente la 400ª edizione della Festa del Santissimo Crocifisso (1626-2026). L’accensione di questa sera trasformerà Monreale in un “Giubileo” di luci, unendo fede e tradizione in un abbraccio visivo che accoglierà migliaia di fedeli e visitatori. “Abbiamo lavorato intensamente – dichiarano l’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco-per offrire un programma che sia all’altezza di un anniversario così prestigioso. La combinazione tra l’innovazione del video mapping e la tradizione delle luminarie musicali ‘Music Light’ renderà questa edizione indimenticabile.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, stasera l’accensione delle luminarie per il 400° della Festa del SS. Crocifisso

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