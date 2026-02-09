Festa del SS Crocifisso Monreale celebra 4 secoli di storia con un logo speciale

Monreale ha appena festeggiato i 400 anni della Festa del Santissimo Crocifisso. La cerimonia si è svolta con una grande partecipazione di cittadini e autorità, che hanno voluto ricordare questa ricorrenza storica. La Giunta comunale ha approvato un logo speciale per celebrare l’evento, sottolineando l’importanza di questa tradizione secolare per la città. La festa si ripete ogni anno, ma questa volta Monreale ha voluto rendere omaggio alla sua lunga storia con iniziative dedicate e un forte senso di comunità.

Monreale celebra un traguardo storico: il 400° anniversario della Festa del Santissimo Crocifisso. La Giunta comunale, riunita il 6 febbraio 2026 sotto la presidenza del sindaco Alberto Arcidiacono, ha approvato all'unanimità il logo commemorativo che accompagnerà la città durante tutto l'anno. L'emblema è stato realizzato dall'Istituto d'Arte di Monreale, il prestigioso IIS Basile-D'Aleo, che ha voluto rendere omaggio a questa ricorrenza di straordinaria importanza per la comunità. Il logo affiancherà lo stemma comunale in tutti gli atti ufficiali, i documenti istituzionali e le comunicazioni dell'ente per l'intero 2026.

