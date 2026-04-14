Cammini di Don Bosco | due percorsi tra i vigneti del Monferrato

La prossima domenica, il territorio monferrino ospiterà la terza tappa dei Cammini Monferrini di Don Bosco. Il percorso partirà da Portacomaro e si concluderà a Vignale, attraversando vigneti e paesaggi rurali della zona. L’itinerario si svolgerà lungo sentieri e strade che collegano i due paesi, coinvolgendo i partecipanti in un'esperienza tra natura e tradizione locale.

La domenica imminente vedrà il territorio monferrino animarsi con la terza tappa dei Cammini Monferrini di Don Bosco, un percorso che collegherà Portacomaro a Vignale attraverso un itinerario tra vigneti e paesaggi rurali. L’iniziativa nasce dal consenso ottenuto dai comuni di Portacomaro, Scurzolengo, Grana Monferrato, Montemagno, Viarigi e Vignale dopo il successo registrato lo scorso 18 ottobre con la seconda tappa, che si era svolta da Montechiaro a Portacomaro. Percorsi e logistica per i partecipanti alla camminata storica. L’organizzazione ha strutturato l’evento prevedendo due diverse opzioni di percorrenza per rispondere alle differenti capacità fisiche dei camminatori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cammini di Don Bosco: due percorsi tra i vigneti del Monferrato Monferrato, due percorsi tra storia e natura con Don BoscoIl 18 aprile prossimo l’evento In cammino con Don Bosco torna a colorare le terre monferrine, con l’apertura ufficiale delle prenotazioni per... Mens Sana a Casale Monferrato. La carica di coach Vecchi. Ora c’è il Don Bosco Crocetta sulla strada del CostoneTorna in campo questa sera la Note di Siena attesa dalla difficile trasferta di Casale Monferrato (palla a due alle 20,30). Si è conclusa ieri la Fiera dei grandi cammini all'interno di Fa' la cosa giusta! Tre giorni di incontri, conoscenze, scambio di esperienze e gratitudine... Adesso, vi aspettiamo in #Puglia lungo le tappe del nostro cammino #ilcamminodidontonino - facebook.com facebook