Comunicato Stampa | Prophetia silvae Il processo stregoneria e Inquisizione nel Monferrato del Trecento
Nel cuore del Monferrato del Trecento si svolge un processo che coinvolge accuse di stregoneria e interventi dell’Inquisizione. Le testimonianze e i documenti dell’epoca rivelano le modalità con cui venivano gestiti i sospetti e i procedimenti giudiziari legati alle pratiche considerate eretiche. La vicenda si inserisce in un contesto storico in cui le autorità religiose e civili si confrontavano con le convinzioni popolari e le accuse di stregoneria.
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