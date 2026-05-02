Mondiali di Curling l’Italia del Doppio Misto piazza la quarta posizione

A Ginevra si sono conclusi i Campionati Mondiali 2026 di doppio misto di curling, con l’Italia che ha ottenuto la quarta posizione. La squadra italiana era composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner, entrambe appartenenti alle Fiamme Oro. La competizione ha visto la partecipazione di diverse nazioni, e l’Italia si presentava come detentrice del titolo precedente.

Ginevra – A Ginevra (Svizzera) si sono conclusi i Campionati Mondiali 2026 del doppio misto di curl ing, ai quali l’Italia si è presentata nel ruolo di detentrice del titolo con la selezione formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Amos Mosaner (Fiamme Oro). Gli azzurri, dopo aver superato il Round Robin con il bilancio di 7 vittorie e 2 sconfitte, hanno guadagnato accesso alla “zona medaglie” imponendosi nel qualification game contro il Giappone (KoanaAoki). In questa sfida, giocata nella mattinata di venerdì, ConstantiniMosaner hanno avuto il merito di rimontare uno svantaggio di tre punti, materializzatosi dopo la terza mano, ribaltando l’esito dell’incontro all’extra end.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it CONSTANTINI - MOSANER show, splendido bronzo Italia nel doppio misto! | #MilanoCortina2026 Notizie correlate Mondiali curling doppio misto Ginevra 2026: Italia quarta, Constantini e Mosaner battuti dal CanadaGli azzurri cedono 3-11 al Canada nella finale per il terzo posto: un esito amaro ma una carriera straordinaria, con cinque piazzamenti nelle prime... Leggi anche: Curling, Mondiali doppio misto: Italia travolge la Finlandia 9-2 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia cala il tris battendo anche la Germania - FISG; Calendario Mondiali curling misto 2026: orari, programma, tv, streaming, quando gioca l’Italia; Constantini e Mosaner in semifinale! Battuto il Giappone 7-6 all'extra-end; Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia batte anche l’Ungheria e fa due su due - FISG. L’Australia vince i Mondiali di curling doppio misto! Apoteosi per Gill e HewittL'Australia ha vinto i Mondiali 2026 di curling doppio misto, trionfando con pieno merito sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) al termine di un'autentica ... oasport.it La coppia Mosaner-Constantini quarta ai mondiali di doppio misto di curlingA Ginevra (Svizzera) si sono conclusi i Campionati Mondiali 2026 del doppio misto di curling, ai quali l’Italia si è presentata nel ruolo di detentrice del titolo con la selezione formata da Stefania ... rainews.it É mancato il lieto fine per l’ITALIA nei Campionati mondiali di curling, specialità doppio misto, ospitati dal Sous-Moulin Sports Center di Ginevra. La selezione azzurra composta da Stefania CONSTANTINI e Amos MOSANER, dopo essere stata battuta dall’Aus - facebook.com facebook É mancato il lieto fine per l’ITALIA nei Campionati mondiali di curling, specialità doppio misto, ospitati dal Sous-Moulin Sports Center di Ginevra. La selezione azzurra composta da Stefania CONSTANTINI e Amos MOSANER, dopo essere stata battuta dall’Aus x.com