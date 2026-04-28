Curling Mondiali doppio misto | Italia travolge la Finlandia 9-2

A Ginevra, durante i Mondiali di curling, la squadra italiana ha ottenuto una vittoria netta contro la Finlandia con il punteggio di 9-2. Gli azzurri hanno giocato bene e sono riusciti a imporsi con facilità, tornando così al successo dopo alcune gare. Questa sera scenderanno in campo contro gli Stati Uniti.

A Ginevra gli azzurri tornano al successo con una prova dominante. Stasera la sfida agli Stati Uniti. Prosegue il cammino dell’Italia ai Campionati Mondiali 2026 di doppio misto di curling, in corso a Ginevra. Nella quarta giornata di gara, la coppia azzurra composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha conquistato la quarta vittoria nel round robin. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate LIVE Italia-Finlandia 7-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MISTO DALLE 19. Italia-Finlandia e Italia-USA oggi, Mondiali curling misto 2026: orari, tv, programma, streamingL’Italia affronterà la Finlandia e gli USA nella giornata di oggi, martedì 28 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, ormai entrati nel... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia cala il tris battendo anche la Germania - FISG; Mondiali di Curling 2026 nel doppio misto: Stefania Constantini e Amos Mosaner, il calendario delle partite e dove vedere; Tre su tre per Constantini-Mosaner: la Germania si arrende 10-7; LIVE Italia-Ungheria 9-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: comodo successo azzurro. Italia-Finlandia e Italia-USA oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingL'Italia affronterà la Finlandia e gli USA nella giornata di oggi, martedì 28 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, ormai entrati nel vivo sul ... oasport.it LIVE Italia-Finlandia 9-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: dominio azzurro, arriva la quarta vittoria per Constantini/MosanerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 11.17: Per ora è tutto, appuntamento alle 19.00 per ... oasport.it Una partita senza storia. Dopo la sconfitta di ieri all'extra end contro il Canada, il nostro duo misto Stefania Constantini e Amos Mosaner continuano il viaggio verso la qualificazione diretta alle semifinali dei Mondiali di Curling. Nella pista svizzera, a Ginevra, i facebook L’Italia liquida la Finlandia ai Mondiali di curling: Mosaner e Constantini firmano la quarta vittoria - x.com