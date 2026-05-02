Mondiali curling doppio misto Ginevra 2026 | Italia quarta Constantini e Mosaner battuti dal Canada

Durante i Mondiali di curling doppio misto a Ginevra nel 2026, l’Italia si è classificata quarta dopo aver perso 3-11 nella finale per il terzo posto contro il Canada. Gli atleti italiani, Constantini e Mosaner, hanno concluso la competizione con un risultato che si aggiunge a cinque piazzamenti nelle prime sei posizioni in sei partecipazioni olimpiche e mondiali. La gara si è conclusa con una sconfitta netta per gli azzurri, lasciando un risultato amaro.

Gli azzurri cedono 3-11 al Canada nella finale per il terzo posto: un esito amaro ma una carriera straordinaria, con cinque piazzamenti nelle prime sei posizioni in sei partecipazioni olimpiche e mondiali Un finale amaro, che lascia l’Italia del curling a un passo dal podio. A Ginevra, nella diciottesima edizione degli ACE & Company World Mixed Doubles Curling Championship 2026, Stefania Constantini e Amos Mosaner — entrambi delle Fiamme Oro — chiudono al quarto posto dopo la sconfitta nella finale per la medaglia di bronzo contro il Canada di Kadriana e Colton Lott. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini a caccia del bronzo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, finale per il terzo... LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini si giocano il bronzo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, finale per il terzo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia cede al Canada all’extra end - FISG; Constantini-Mosaner forza 4 ai Mondiali: Finlandia travolta 9-2 e 2° posto; Calendario Mondiali curling misto 2026: orari, programma, tv, streaming, quando gioca l’Italia; Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia vince anche con la Svizzera, i play-off sono a un passo - FISG. LIVE Italia-Canada 3-11, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri surclassati e ai piedi del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.18: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! 11.17: Il Canada ha vinto 11-3 una partita ... oasport.it LIVE Italia-Australia 6-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri sconfitti in semifinale con tanti rimpiantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domattina. Buona serata! 20.58: Dopo aver ... oasport.it ## MONDIALE MASTER DI GINEVRA: ORGOGLIO PINEROLESE SUL GHIACCIO Si chiude con il sorriso l’avventura della nostra squadra femminile di curling ai **Campionati Mondiali Master di Ginevra**. Nonostante le ultime due sfide del tabellone finale - facebook.com facebook L’Italia sogna la finale per l’oro ai Mondiali di curling, poi Mosaner e Constantini subiscono la beffa: vince l’Australia - x.com