Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha commentato i temi attuali del tennis internazionale durante l’ultima puntata di TennisMania, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport. Tra le varie questioni, ha parlato della possibile rinuncia di un noto tennista alla partecipazione a Roma, definendola logica ma poco probabile. Monaco ha inoltre paragonato il carisma di questo atleta a quello di un famoso tennista, senza fare nomi specifici.

Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) si è espresso sui temi d’attualità del tennis internazionale nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Al centro dell’attenzione il torneo di Madrid. Si è analizzata la semifinale tra Jannik Sinner e il francese Arthur Fils. Un match dominato dall’azzurro, impostosi col punteggio di 6-2 6-4. “ Il primo game ha avuto una grande importanza. La posizione in risposta di Sinner ha messo subito in uno stato d’ansia Fils, senza riprendersi mai. Quando dice ‘mi sta uccidendo’, spiega molto bene le sue sensazioni. Il francese è entrato in un vortice e non si è dimostrato pronto dal punto di vista nervoso.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Una rinuncia di Sinner a Roma sarebbe logica, ma non è probabile. Ha il carisma di Federer”

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