Torna il basket a Roma Gilardi | La Nba europea ha una sua logica Ben vengano questi americani ma i progetti vanno sostenuti

Torna il basket a Roma. Enrico Gilardi, simbolo della pallacanestro nella capitale, commenta con entusiasmo il rientro del campionato. Dice che la “Nba europea” ha una sua logica e che i giocatori americani sono benvenuti. Gilardi sottolinea però che i progetti per lo sviluppo devono essere sostenuti, senza lasciarsi distrarre da facili entusiasmi. La passione per il basket romano non si ferma, e ora più che mai si punta a rilanciare questo sport tra i tifosi e le giovani generazioni.

Enrico Gilardi è uno dei simboli del basket romano. Ha sempre indossato le maglie delle squadre della capitale, con le eccezioni di due stagioni a Brescia e Napoli, dove nel 1991 chiuse una carriera iniziata nel 1975, all’età di 17 anni, con la Lazio. Gilardi è stato uno dei protagonisti dei grandi successi con la Virtus Banco di Roma nel decennio degli Ottanta: lo scudetto nel campionato 1982-83 e la Coppa dei Campioni 1983-1984, conquistata a Ginevra in una memorabile finale contro il Barcellona, lo zenit. Quella squadra aveva un’anima profondamente romana: Fulvio Polesello, Stefano Sbarra e Roberto Castellano erano gli altri giocatori originari della capitale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

