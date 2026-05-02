Durante il Festival delle Scienze a Roma, si è svolto un dibattito dedicato all'Intelligenza Artificiale, intitolato “Caos e Armonia”. In quell'occasione, è stato evidenziato come sempre più giovani e adulti si rivolgano all’AI per chiedere consigli, motivati dalla sensazione di solitudine e fragilità crescente. Un aspetto sottolineato dagli studiosi riguarda l'uso commerciale di questa tecnologia, come approfondito nel libro di una ricercatrice specializzata nel settore.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Ho partecipato a un incontro sull’Intelligenza Artificiale durante il Festival delle Scienze a Roma, quest’anno dal titolo emblematico “Caos e Armonia”. Purtroppo il disordine in cui è precipitato il mondo della geopolitica è più difficile da decifrare dell’Universo, ma la scienza ci suggerisce come sempre un metodo per trovare una rotta tra incertezze e instabilità, almeno finché avremo fiducia negli scienziati che nonostante le fake news continuano a cercare un senso e a costruire conoscenza.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Molti giovani (e non) chiedono consigli all’AI. Il motivo? Secondo gli studiosi sta nella solitudine e fragilità dilaganti. Sfruttate come business, come spiega nel suo libro Serena Mazzini

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