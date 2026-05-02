Molise | nascono i nuovi itinerari tra castelli e tradizioni normanne

In Molise, sono stati creati nuovi itinerari che collegano 34 comuni, mettendo in evidenza castelli e tradizioni normanne. Questi percorsi sono stati ideati per far conoscere i siti storici e le caratteristiche dei borghi coinvolti. I percorsi prevedono visite a strutture medievali e a luoghi di interesse culturale, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale. Le nuove strade intendono attirare visitatori e promuovere lo sviluppo turistico dell’area.

?? Cosa scoprirai Quali segreti nascondono i 34 comuni coinvolti in questo progetto? Come cambieranno i piccoli borghi grazie ai nuovi itinerari medievali? Dove si trovano le antiche fortezze e le botteghe dei fabbri? Chi beneficerà concretamente della rinascita dei mestieri tradizionali molisani??? In Breve Coinvolgimento capillare di 34 comuni per valorizzare borghi e artigianato locale. Percorsi tematici includono via dei sapori, dei cavalieri e dell'arte tessile. Itinerari collegano fort .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molise: nascono i nuovi itinerari tra castelli e tradizioni normanne Notizie correlate Val Tidone: Turismo lento e sostenibile in crescita con oltre 20 nuovi itinerari tra storia, natura e tradizioni locali.La Val Tidone si prepara ad una nuova stagione di escursioni, con un calendario in definizione che prevede oltre venti itinerari tra le colline... Verona e il Garda puntano sul cicloturismo: nuovi itinerari tra natura, storia e vinoDestination Verona & Garda lancia i tour 2026 e si presenta alla Fiera di Padova con un'offerta che unisce e-bike, percorsi tematici e degustazioni... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Molisani in evidenza, in Prefettura premiati sei nuovi Maestri del Lavoro; Giallo Pietracatella, pm Larino al Centro Antiveleni di Pavia: possibili nuovi incarichi.