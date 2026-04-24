A maggio, Tivusat trasmette in streaming 4K le opere di importanti musei come Tate Britain e Centre Pompidou. La tecnologia satellitare consente di vedere con grande dettaglio i dipinti di artisti come Turner, Picabia e Modigliani direttamente da casa. Questa iniziativa permette di apprezzare i capolavori di questi musei senza spostarsi, offrendo un’esperienza visiva ricca di particolari anche sui dispositivi di uso quotidiano.

? Cosa sapere Tivusat trasmette i capolavori di Tate Britain e Centre Pompidou in 4K a maggio.. La tecnologia satellitare permette la visione dettagliata di Turner, Picabia e Modigliani da casa.. Il prossimo maggio la piattaforma satellitare gratuita tivusat offrirà un accesso esclusivo in alta definizione 4K ai capolavori della Tate Britain di Londra attraverso le telecamere del canale 220 Museum. L’appuntamento digitale permetterà agli appassionati di immergersi nelle atmosfere create da Turner, celebre per una gestione della luce tale da sfiorare la perfezione pittorica. Il palinsesto culturale si sposterà poi verso Parigi, dove il Centre Pompidou aprirà le porte al movimento dadaista attraverso l’estetica di Picabia, artista capace di oscillare tra sperimentazione pura e tratti realistici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I grandi musei in 4K: i capolavori di Turner e Modigliani a casa

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