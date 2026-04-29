Modigliani la rivoluzione di Restellini | 100 nuovi capolavori

A New York, un esperto ha presentato un nuovo catalogo dedicato a Amedeo Modigliani, includendo cento dipinti mai segnalati prima. La scoperta si inserisce nel lavoro di ricerca condotto dall’esperto, che ha analizzato e catalogato opere finora sconosciute attribuite all’artista. La presentazione del catalogo ha attirato l’attenzione nel mondo dell’arte, modificando le valutazioni e le aspettative sul mercato internazionale.

? Cosa sapere Marc Restellini presenta a New York il nuovo catalogo ragionato di Amedeo Modigliani.. La ricerca identifica 100 nuovi dipinti e ridefinisce il mercato internazionale dell'arte.. Il catalogo ragionato dei dipinti a olio di Amedeo Modigliani verrà presentato domani, giovedì 30 aprile, presso la Pace Gallery di New York, introducendo cento nuove opere autentiche che scuotono le fondamenta del mercato dell’arte internazionale. L’annuncio, che arriva dopo quasi trent’anni di ricerche metodiche, vede come protagonista lo storico dell’arte francese Marc Restellini. L’opera monumentale, composta da sei volumi, non si limita a una semplice catalogazione, ma viene definita dallo stesso autore come una vera e propria bomba atomica per la capacità di ridefinire gli studi sull’artista livornese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modigliani, la rivoluzione di Restellini: 100 nuovi capolavori Notizie correlate Modigliani, ecco il Catalogo ragionato di Restellini con 100 nuove opere attribuite all'artista livornese: "Una bomba atomica"È stato definito dallo stesso autore una "bomba atomica" destinata a scuotere il mercato dell'arte e gli studi sull'opera di Amedeo Modigliani. I grandi musei in 4K: i capolavori di Turner e Modigliani a casa? Cosa sapere Tivusat trasmette i capolavori di Tate Britain e Centre Pompidou in 4K a maggio.