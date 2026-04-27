Attacco a Trump come è stato possibile | Meno precauzioni che allo stadio o a una festa

Durante un evento ufficiale, un uomo di 31 anni ha aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti con l'ex presidente. Le autorità hanno annunciato che verranno condotte indagini approfondite per analizzare le misure di sicurezza adottate. È stato rilevato che le precauzioni adottate erano inferiori rispetto a quelle di eventi pubblici come partite o feste. La scena si è svolta senza che i partecipanti si accorgessero immediatamente dell’attentato.

Un protocollo di sicurezza che sarà oggetto di indagini accurate per capire come sia stato possibile che Cole Tomas Allen, il 31enne che ha sparato alla cena dei corrispondenti con Donald Trump, sia riuscito ad arrivare a un passo dalla sala con gli ospiti. Nonostante il perimetro di sicurezza ben visibile e gli avvertimenti sulle rigide misure di sicurezza del Washington Hilton, l'hotel dove l'altra notte è stato fermato l'attentatore, gli ospiti hanno affermato di essere riusciti ad accedere all'albergo attraverso i posti di blocco nelle strade circostanti semplicemente mostrando un biglietto per la cena o una copia di un invito a uno dei ricevimenti pre-cena.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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