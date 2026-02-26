Letame davanti allo studio di Giulia Bongiorno ' Non una di meno' rivendica l' azione

Un gruppo di persone si raduna davanti allo studio legale di una senatrice. Portano del letame e lo posizionano davanti all’ingresso. L’azione mira a far sentire la propria voce su una questione sociale importante. La protesta si svolge senza incidenti e si conclude senza problemi. La scena rimane visibile e suscita attenzione tra passanti e media presenti.

AGI - Atto dimostrativo davanti allo studio legale milanese della senatrice della Lega Giulia Bongiorno. Nella giornata di ieri alcune attiviste del movimento Non Una Di Meno hanno scaricato del letame davanti all’ingresso dell’ufficio, rivendicando l’azione attraverso un video diffuso sui social network. Il gesto si inserisce nel clima acceso che sta accompagnando il dibattito parlamentare sul disegno di legge in materia di violenza sessuale, provvedimento al centro di un duro confronto politico nelle ultime settimane. Immediata la solidarietà da parte degli esponenti della maggioranza. Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia a Palazzo Madama, ha espresso “piena e totale solidarietà” alla presidente della Commissione, definendo l’episodio “un gesto volgare che condanniamo con fermezza”. 🔗 Leggi su Agi.it

