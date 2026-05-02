Vito Cannavina, comandante di una petroliera, ha raccontato di aver assistito al disastro del Moby Prince, avvenuto anni fa in mare. Secondo la sua testimonianza, il giorno dell’incidente si è verificato un movimento di chiatte trasportanti materiale esplosivo, che avrebbe avuto un ruolo nel verificarsi della tragedia. La sua presenza in mare e le sue dichiarazioni sono state rese note di recente.

Vito Cannavina è un testimone oculare della strage del Moby Prince. Era lì, in mare. Era comandante della petroliera statale Agip Napoli: calò l’ancora nello specchio d’acqua di fronte al porto di Livorno nel primo pomeriggio del 10 aprile 1991: poche ore dopo, un miglio e mezzo più a sud, il traghetto Moby Prince speronò l’altra petroliera statale ancorata in rada, l’ Agip Abruzzo. Ne scaturì un incendio che divenne letale per 140 persone imbarcate – per lavoro e in viaggio – sulla nave passeggeri e decedute dopo ore di agonia nell’attesa di un soccorso pubblico che clamorosamente non arrivò mai. Il 22 aprile il comandante Cannavina ha affidato i suoi ricordi alla terza Commissione d’inchiesta parlamentare sul disastro navale di 35 anni fa, impegnata da tempo sulla pista del terzo natante non identificato come concausa dell’incidente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Moby Prince? Il giorno del disastro viavai di chiatte con materiale esplosivo”: la rivelazione del capitano dell’altra petroliera

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