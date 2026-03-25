A casa del 13enne che ha accoltellato la prof trovato del materiale potenzialmente esplosivo

A Trescore Balneario, nel bergamasco, i carabinieri hanno perquisito l'abitazione di un ragazzo di 13 anni coinvolto in un episodio in cui ha ferito con un coltello una docente. Durante la perquisizione, sono stati trovati materiali considerati potenzialmente esplosivi. L’intera operazione si è svolta a seguito dell’aggressione avvenuta in una scuola locale.

I carabinieri hanno perquisito la casa del 13enne che oggi ha accoltellato la docente Chiara Mocchi a Trescore Balneario, nel bergamasco. Secondo quanto riporta LaPresse da fonti investigative nell’abitazione è stato trovato del materiale verosimilmente propedeutico alla preparazione di ordigni. Le indagini dell’arma proseguono. La diretta Telegram dell’accoltellamento. Lo studente che ha colpito la professoressa al momento del gesto aveva lo smartphone acceso. Secondo quanto riferito su Repubblica era in diretta su Telegram. L’episodio è avvenuto poco prima del suono della campanella nei pressi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa. 🔗 Leggi su Open.online

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