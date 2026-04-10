Il 10 aprile 1991, nella rada di Livorno, si verificò il più grave incidente della navigazione civile italiana. A distanza di 35 anni, la vicenda viene ricordata attraverso la promessa di realizzare un memoriale nella città toscana. La tragedia coinvolse un traghetto e un traghetto da carico, provocando numerosi morti e lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. La data rimane uno dei momenti più tragici della storia marina del paese.

Firenze, 10 aprile 2026 - Era una limpida sera di primavera quella del 10 aprile 1991, quando nella rada livornese avvenne il più grave disastro della storia della navigazione civile italiana. Che resta una ferita ancora aperta per la città e per l’intero Paese. https:www.iltelegrafolivorno.itvideomoby-prince-un-disastro-senza-precedenti-il-video-dei-vigili-del-fuoco-l9l70scb Cosa avvenne quella notte. Sono da poco passate le 22, il Moby Prince molla gli ormeggi e salpa verso Olbia. Venti minuti dopo, esattamente alle 22.25, il traghetto Moby Prince della Navarma si scontra entrando in collisione con l'Agip Abruzzo, petroliera della Snam, a 2,7 miglia dalla costa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Moby Prince, 35 anni dopo il disastro. “Faremo il Memoriale di Livorno”

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“Per non dimenticare”: le cerimonie per il 35° anniversario della tragedia del Moby Prince #livorno #mobyprince #10aprile x.com