Il comandante della nave coinvolta nell’incidente ha riferito di aver notato numerose chiatte che si spostavano vicino al Moby Prince, alcune delle quali trasportavano esplosivi. Questi spostamenti si sono verificati in un’area vicina alla zona dell’incidente, ma le autorità italiane non hanno mai registrato o investigato ufficialmente quei movimenti sospetti. La rivelazione solleva domande sulla mancanza di controlli e sulla possibile connessione tra le chiatte e quanto accaduto.

? Cosa scoprirai Cosa trasportavano quelle chiatte mimetizzate vicino al Moby Prince?. Perché le autorità italiane non hanno registrato quei movimenti sospetti?. Chi avrebbe dovuto sorvegliare il trasbordo di armi in rada?. Come può il traffico di esplosivi aver causato la collisione?.? In Breve Vito Cannavina riferisce viavi di chiatte con armamenti presso navi US Army Gallant 2 e Cape Breton.. Operazioni di trasbordo avvenute nel pomeriggio del 10 aprile 1991 nell'area sud del porto.. Assenza di scorta militare italiana per le manovre documentate dal comandante della Agip Napoli.. Lacune nei registri dell'Avvisatore Marittimo e del ponte levatoio di Calambrone su tali movimenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moby Prince: il comandante rivela il viavai di chiatte con esplosivi

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