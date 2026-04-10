Dopo oltre tre decenni, un ufficiale della Capitaneria ha rivelato dettagli sulla strage della Moby Prince, affermando che il comandante, durante le emergenze, usciva in mare lasciando i sottoposti soli in sala operativa. Lorenzo Checcacci, che all’epoca era presente, ha deciso di parlare dopo tutti questi anni, portando alla luce nuove informazioni su quanto accadde quella notte. La vicenda resta irrisolta e al centro di numerosi interrogativi.

Ha atteso trentacinque anni prima di parlare liberamente Lorenzo Checcacci. All’epoca della strage del Moby Prince – nel 1991 – era ufficiale di ispezione della Capitaneria di Porto di Livorno, l’ente preposto al soccorso pubblico in mare, e fu imputato nell’unico processo celebrato a Livorno tra il 1995 e il 1997, finendo assolto perché “il fatto non sussiste” grazie al teorema della “ morte breve ” di tutte le 140 vittime, smentito poi nel 2018 dalla prima inchiesta parlamentare. Checcacci, oggi pensionato settantasettenne, è stato audito alcuni giorni fa nella nuova commissione parlamentare (la terza) impegnata a concludere la ricostruzione di quella che è passata alla storia come la più grande tragedia della marina mercantile italiana dal Dopoguerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Moby Prince, mistero lungo 35 anni. Le rivelazioni dell’ufficiale della Capitaneria: “Il comandante? Quando c’erano le emergenze usciva in mare e lasciava da soli i sottoposti in sala operativa”

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