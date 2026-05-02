Mitsubishi 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 2026, Mitsubishi riprende la presenza in Italia con il lancio di una nuova gamma di veicoli. La casa automobilistica presenta quattro SUV, tutti importati da Bassadone Auto Italia. La decisione segna il ritorno del marchio nel mercato italiano dopo un periodo di assenza. Sono stati resi noti i modelli disponibili e i relativi prezzi, offrendo ai consumatori un’ampia scelta di veicoli.

Mitsubishi torna ufficialmente in Italia nel 2026 dopo un periodo di assenza con una gamma rinnovata di quattro SUV importati in esclusiva da Bassadone Auto Italia. Niente più Lancer Evo, niente più Pajero, niente più L200 nel listino ufficiale: il marchio dei tre diamanti riparte da una formula nuova, basata su collaborazione tecnica con Renault (alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi) per i modelli compatti e su tecnologia proprietaria per Outlander e Grandis. Si parte da 24.900 € per la nuova ASX e si arriva a 59.900 € per la Outlander PHEV top. Vediamo cosa scegliere. Tutti i modelli Mitsubishi 2026 con prezzi. Modello Tipo Prezzo da Note ASX SUV B benzinaMHEVHEV 24.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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MITSUBISHI 2026: Conoce los 9 Nuevos Autos, SUV que se lanzan y renueva

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