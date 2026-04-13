Scia luminosa in cielo all' alba avvistamenti e segnalazioni anche dalla provincia di Bari

All'alba, diversi residenti nelle regioni di Puglia e Campania hanno riferito di aver visto una lunga scia luminosa attraversare il cielo. Le segnalazioni sono arrivate da varie località, comprese alcune nella provincia di Bari. Non ci sono ancora spiegazioni ufficiali o dettagli specifici riguardo all'origine di questi avvistamenti. La presenza di testimonianze si è diffusa rapidamente sui social e tra la popolazione locale.

Sono state numerose, anche dalla provincia di Bari, le segnalazioni della lunga scia luminosa avvistata all'alba nei cieli di Puglia e Campania. In tanti, sui social, hanno segnalato il fenomeno, pubblicando foto e video diventati in breve tempo virali.Che cosa è successo: le ipotesi sulla scia.🔗 Leggi su Baritoday.it Scia luminosa all’alba, paura e stupore anche in provincia di SalernoTempo di lettura: 2 minutiAnche in provincia di Salerno, in particolare nella Piana del Sele, oggi lunedì 13 aprile, alle prime luci dell’alba molti... Scia luminosa all’alba nel cielo SalernitanoUna scia luminosa ha illuminato il cielo all’alba, sorprendendo centinaia di cittadini tra le province di Salerno e Avellino.