Nella serata e nella notte recente, numerosi testimoni hanno segnalato una lunga scia luminosa nel cielo di alcune zone del nord della Puglia, con osservazioni anche in altre regioni come Campania e Basilicata. Le segnalazioni riguardano un fenomeno che ha attraversato i cieli, sollevando domande sulla sua natura. Tra le ipotesi considerate ci sono un meteorite, un razzo o dei rifiuti spaziali. Sono stati condivisi anche alcuni video del passaggio.

Sono diverse le segnalazioni di ieri sera e di questa notte nel foggiano e nel barese (ma anche in Campania e Basilicata) di una lunga scia luminosa nei cieli. Diversi video stanno ‘girando’ in queste ore sui social. Si ipotizza un meteorite ma non vengono escluse altre ipotesi. Sul fenomeno – divenuto in breve tempo virale sui social – sul quale l‘Osservatorio Astronomico di Capodimonte è al lavoro per risalire alle origini di quella lingua di fuoco. In attesa del verdetto definitivo, l’ipotesi più probabile è che si sia trattato dell’esplosione di un asteroide o di un satellite disgregatosi nell’atmosfera. Decisiva – per risalire alla...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Una scia luminosa solca il cielo della Puglia: allarme e segnalazioni. Meteorite, razzo o “spazzatura spaziale”? (video)

All’alba scia luminosa nei cieli di Campania e Puglia: non è una stella ma un rifiuto spazialeAll’alba del 13 aprile nel Sud Italia una scia luminosa è stata avvistata su Campania, Puglia e Molise.

Meteorite illumina il cielo nel Salernitano: scia di luce all’albaUna scia luminosa ha illuminato il cielo all’alba, sorprendendo centinaia di cittadini tra le province di Salerno e Avellino.