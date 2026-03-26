Pato | In Brasile i tifosi vogliono vincere anche giocando male

L’ex calciatore del Milan, Alexandre Pato, ha rilasciato un’intervista a Athletic in cui ha parlato della sua carriera e delle differenze tra il calcio attuale e quello di vent’anni fa. Durante la conversazione, ha menzionato come nel calcio brasiliano i tifosi desiderino comunque vincere, anche se la prestazione non è eccelsa. Pato ha anche commentato i cambiamenti nel gioco nel corso degli anni.

L’ex calciatore del Milan Alexandre Pato ha ripercorso la sua carriera in un’intervista ad Athletic, dove ha raccontato anche come sia cambiato il calcio di oggi rispetto a vent’anni fa. Arrivò in rossonero nell’estate del 2007, esordendo l’anno successivo e segnando il suo primo gol contro il Napoli, alla prima presenza col Milan. Le parole di Pato. “ Nello spogliatoio, alla mia destra, c’era Paolo Maldini. Davanti a me, Kaká e Ronaldo. Era una squadra di leggende, i giocatori che per tutta la vita avevo finto di impersonare alla PlayStation. Ancelotti disse a tutti di alzarsi quando entrai. Ogni giocatore venne da me a salutarmi. Pensai: “Wow, questo è rispetto”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pato: “In Brasile i tifosi vogliono vincere anche giocando male” Articoli correlati Juventus, Hernanes “Bisogna vincere anche quando si gioca male”Dagli studi di DAZN, Hernanes ha analizzato il momento della Juventus e il rapporto prestazioni-risultati della squadra. Australian Open, Tiley lancia la rivoluzione: “Cinque set anche per le donne, lo vogliono i tifosi”Craig Tiley, amministratore delegato di Tennis Australia, ha lanciato una proposta che potrebbe ridefinire il futuro del tennis femminile nei grandi... Una selezione di notizie su Pato In Brasile i tifosi vogliono... Discussioni sull' argomento Moto2 | GP Brasile 2026: Daniel Holgado batte a duello Munoz e vince a Goiania; Vitória - Mirassol: Punteggi live, Stream e risultati Testa a Testa 22/03/2026. Balotelli-Milan: Pato o Robinho in BrasileMercato in uscita. Robinho, ecco i soldi del Santos. Nell'operazione potrebbe rientrare Felipe Anderson e si può riaprire la trattativa per Balotelli. Il presidente del Santos, Luis Alvaro de Oliveira ... calciomercato.com Ex Milan: Pato e Dida vogliono fermare il campionato in BrasileCome riporta la stampa locale il Brasileirão rischia lo stop dopo le proteste di molti giocatori. Il fitto calendario impegnerà diverse squadre a disputare molte partite ravvicinate, anche quattro in ... calciomercato.com Pato: “Nel calcio di oggi interessa vincere, anche se giochi male” Ad Athletic: "Vogliono arrivare in finale, il talento non basta più. Prima il calcio era come la musica classica, oggi è diventato più fisico. Ero nello spogliatoio con Maldini, Kakà e Ronaldo e Ancel - facebook.com facebook VIDEO – L’abbraccio tra Allegri e Pato prima del derby x.com