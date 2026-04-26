Balena Timmy arenata nel Baltico nuovo tentativo di salvataggio | trasporto via chiatta verso il mare aperto

Una balena di nome Timmy, rimasta arenata nel Baltico da diverse settimane, sta per essere trasferita in mare aperto tramite una chiatta. Le operazioni di salvataggio sono in corso e prevedono il trasporto dell’animale lontano dalla costa. Questa iniziativa segue altri tentativi di liberare la balena e garantire il suo spostamento in acque più profonde. La situazione viene monitorata attentamente dai soccorritori.

Nuovo tentativo per salvare Timmy, la balena bloccata da settimane nel Baltico: sarà trascinata su una chiatta per riportarla al largo. Ma le condizioni del mare e quelle critiche della megattera rendono l’esito ancora incerto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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