Missione in Ucraina | 8 ambulanze partono da Verona per i soccorsi

Otto ambulanze sono state inviate da Verona in Ucraina in un’operazione umanitaria. I mezzi sono stati finanziati con fondi pubblici e donazioni private, e sono destinati a supportare le strutture sanitarie locali. La partenza è avvenuta questa mattina, con i veicoli che si sono diretti verso le città coinvolte nel conflitto. L’iniziativa si inserisce in un progetto di aiuto internazionale volto a rafforzare i servizi di emergenza in zone colpite.

? Cosa scoprirai Quali città hanno inviato i mezzi per questo convoglio umanitario?. Come sono stati finanziati gli otto nuovi mezzi di soccorso?. Chi coordina operativamente la spedizione verso le zone di guerra?. Dove verranno consegnate le ambulanze una volta giunte in Ucraina?.? In Breve Mezzi provenienti da Ivrea, Aosta, Tortona, Alessandria, Milano e Novara. Sessantesima spedizione coordinata dall'organizzazione Acts for Ukrainian Survivals. Viaggio dei volontari programmato fino al 5 maggio prossimo. Europarlamentare Tosi presente al raduno di Piazza Brà a Verona. Otto ambulanze hanno lasciato Piazza Brà a Verona questa mattina, 2 maggio, per raggiungere le zone colpite dal conflitto in Ucraina attraverso un convoglio umanitario organizzato con il supporto della Cisl.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Missione in Ucraina: 8 ambulanze partono da Verona per i soccorsi Notizie correlate Solidarietà per l'Ucraina: otto ambulanze partite da Piazza BràQuesta mattina, 2 maggio, Piazza Brà si è riempita di speranza con il raduno di otto ambulanze partite poi per l’Ucraina. Valanga in Alto Adige: «Ci sarebbero molte persone coinvolte». Mobilitate per i soccorsi diverse ambulanzeBOLZANO - Distacco di una valanga in Alto Adige e ci sarebbero molte persone coinvolte. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Partita da Verona una spedizione umanitaria in Ucraina con 8 ambulanze; Freya, l’ex modella ‘hot’ ucraina tra i presunti sabotatori del Nord Stream; Principe Harry a Kiev: Kyiv Security Forum e sostegno all’Ucraina; Salpata verso Gaza la nuova missione della Flotilla: Proviamo a tornare in un posto che consideriamo casa. Dall’Italia all’Ucraina, 8 ambulanze per la guerra: parte da Verona il convoglio della speranzaDa Ivrea a Milano, rete solidale in movimento: la 69ª missione umanitaria per sostenere le popolazioni colpite dal conflitto ... giornalelavoce.it Ucraina, otto ambulanze partite da Verona per portare aiuti umanitari: «Noi: associazioni, volontari e cittadini»VERONA - La solidarietà per l'Ucraina continua: sono partite oggi, sabato 2 aprile, le otto ambulanza provenienti da tutta Italia per portare aiuti al popolo sotto attacco russo ... ilgazzettino.it Flotilla, attivista: "La missione riparte e saremo ancora di più" #flotilla x.com Presidio davanti al ministero degli Esteri per sostenere la Flotilla: "La missione riparte, saremo ancora di più. Da tutta Europa si stanno mobilitando per unirsi a noi". #ANSA - facebook.com facebook