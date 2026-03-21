Valanga in Alto Adige | Ci sarebbero molte persone coinvolte Mobilitate per i soccorsi diverse ambulanze

Una valanga si è staccata in Alto Adige, coinvolgendo diverse persone. Sul luogo sono arrivati i soccorsi del Soccorso Alpino, la Bergrettung Sudtirol e la guardia di finanza, che stanno operando con numerose ambulanze per le operazioni di soccorso. La situazione richiede l’intervento di più squadre specializzate in montagna e pronto intervento.

BOLZANO - Distacco di una valanga in Alto Adige e ci sarebbero molte persone coinvolte. Sul posto stanno intervenendo il Soccorso Alpino, il Bergrettung Sudtirol, la guardia di finanza e. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Valanga in Alto Adige: «Ci sarebbero molte persone coinvolte». Mobilitate per i soccorsi diverse ambulanze Articoli correlati Leggi anche: Valanga a Claviere, ci sarebbero persone coinvolte Valanga in Val di Susa, ci sarebbero persone coinvolteUna valanga è avvenuta intorno alle 14 nel comprensorio di Claviere, in Alta Val di Susa, tra la zona delle piste e del fuori pista. Altri aggiornamenti su Alto Adige Temi più discussi: Una valanga travolge dieci persone in val Ridanna: mobilitati i soccorsi; ALTO ADIGE.IT * CRONACA: VALANGA SUL PRESENA, MORTO IL GIOVANE SCIATORE CHE ERA STATO TRAVOLTO; Valanga sul Presena, morto il giovane sciatore che era stato travolto; Risk Report alla base della gestione del rischio | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano. Valanga in Alto Adige, travolto un gruppo di una decina di scialpinisti: in corso maxi operazione di soccorsoÈ in corso una maxi operazione di soccorso dopo il distacco di una valanga sul Tallone Grande, a Racines. Sul posto sono intervenuti cinque elicotteri decollati in Alto Adige e nel ... leggo.it Valanga in Alto Adige: una decina di scialpinisti travolti a RacinesNon si sa ancora nulla sulle loro condizioni: è in corso una maxi operazione di salvataggio con 5 elicotteri. Il distacco è avvenuto sul Tallone Grande (Bolzano) ... quotidiano.net ULTIM’ORA Valanga sul Tallone Grande, a Racines (Alto Adige). Coinvolti almeno 10 scialpinisti facebook Un forte Sì dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia. x.com