Mish Mash Off | la musica siciliana arriva al Macadam di San Giorgio

Una serata al Macadam di San Giorgio porterà sul palco un concerto dedicato alla musica siciliana. Sul palco si esibiranno artisti che proporranno un mix di sonorità mediterranee e musica elettronica, creando un ponte tra tradizione e innovazione. L’evento si concentrerà sulla fusione tra le radici siciliane e le sonorità contemporanee, offrendo al pubblico un’esperienza musicale unica e originale.

? Cosa scoprirai Chi porterà le sonorità mediterranee sul palco del Macadam?. Come si fonderanno l'elettronica e le radici siciliane in serata?. Quali artisti comporranno la line-up per il decennale a Milazzo?. Perché questo evento crea un ponte tra Sicilia e Campania?.? In Breve Evento sabato 16 maggio ore 21:30 al Macadam di San Giorgio a Cremano.. Performance di Aldolà Chivalà, trio Katadeo e producer romano Lorenzo BITW.. Preludio al decimo festival siciliano dal 10 al 12 agosto 2026 a Milazzo.. Collaborazione tra Associazione Culturale Mosaico e A.P.S. Bus Theater per lo scambio territoriale.. Il Macadam di San Giorgio a Cremano ospiterà il Mish Mash Off sabato 16 maggio alle ore 21:30, portando la scena musicale siciliana nel cuore del territorio campano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mish Mash Off: la musica siciliana arriva al Macadam di San Giorgio Notizie correlate Mish Mash Festival Spin-Off: il 16 maggio a MacadamIn vista della decima edizione del Mish Mash Festival, prende forma a Napoli il Mish Mash Spin Off, un appuntamento che estende geografie e visioni... Torna il Mish Mash Festival: ci sarà anche Tony PitonyDal 10 al 12 agosto, il Castello arabo-normanno di Milazzo si trasforma in un palcoscenico epico per la decima edizione del Mish Mash Festival,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mish Mash Festival, svela la line up completa della decima edizione - MEI; Dieci anni di Mish Mash Festival: Ditonellapiaga e Tony Pitony nella lineup; Da Tony Pitony a Ditonellapiaga, il Mish Mash festival festeggia dieci anni; Il Mish Mash Festival porta a Milazzo Tony Pitony e Ditonellapiaga. Mish Mash Festival Spin-Off: il 16 maggio a MacadamIn vista della decima edizione del Mish Mash Festival, prende forma a Napoli il Mish Mash Spin Off, un appuntamento che estende geografie e visioni del progetto nato a Milazzo, attivando un dialogo st ... napolitoday.it Il Mish Mash Festival porta a Milazzo Tony Pitony e DitonellapiagaMish Mash Festival torna a Milazzo dal 10 al 12 agosto 2026 per la sua decima edizione, confermandosi uno degli ... 98zero.com MISH MASH FESTIVAL SPIN-OFF: IL 16 MAGGIO A MACADAM, SAN GIORGIO A CREMANO (NA) Redazione- In vista della decima edizione del Mish Mash Festival, prende forma a Napoli il Mish Mash Spin Off, un appuntamento che estende geografie e visi - facebook.com facebook