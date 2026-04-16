Da Tony Pitony a Ditonellapiaga | tutte le anticipazioni sul Mish Mash Festival

Da messinatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mish Mash Festival ha svelato la lineup completa per la sua decima edizione, che si terrà dal 10 al 12 agosto 2026 nel Castello arabo-normanno di Milazzo. L’evento si conferma come uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’estate musicale italiana, attirando pubblico e artisti da diverse parti del paese. Tra gli artisti annunciati ci sono Tony Pitony e Ditonellapiaga, pronti a esibirsi sul palco durante i tre giorni di festa.

Mish Mash Festival annuncia la lineup completa della sua decima edizione, in programma dal 10 al 12 agosto 2026 nella suggestiva cornice del Castello arabo-normanno di Milazzo, confermandosi come uno degli appuntamenti più identitari e riconoscibili dell’estate musicale italiana. Per celebrare il.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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