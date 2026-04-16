Da Tony Pitony a Ditonellapiaga | tutte le anticipazioni sul Mish Mash Festival

Il Mish Mash Festival ha svelato la lineup completa per la sua decima edizione, che si terrà dal 10 al 12 agosto 2026 nel Castello arabo-normanno di Milazzo. L’evento si conferma come uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’estate musicale italiana, attirando pubblico e artisti da diverse parti del paese. Tra gli artisti annunciati ci sono Tony Pitony e Ditonellapiaga, pronti a esibirsi sul palco durante i tre giorni di festa.

Mish Mash Festival annuncia la lineup completa della sua decima edizione, in programma dal 10 al 12 agosto 2026 nella suggestiva cornice del Castello arabo-normanno di Milazzo, confermandosi come uno degli appuntamenti più identitari e riconoscibili dell’estate musicale italiana. Per celebrare il.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Torna il Mish Mash Festival: ci sarà anche Tony PitonyDal 10 al 12 agosto, il Castello arabo-normanno di Milazzo si trasforma in un palcoscenico epico per la decima edizione del Mish Mash Festival,... Sanremo, pagelle cover: Ditonellapiaga-Tony Pitony da manicomio (9), Nigiotti-Alfa da X Factor (5)Verrebbe da dire, citando lo show di Stefano De Martino (prossimo, si dice, a prendere il posto di Carlo Conti): Sanremo tutto è possibile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Da Daniele Silvestri a Tony Pitony: il programma completo del Festival Abbabula 2026; Musica e fumetto, un dialogo sempre più vivo; Tony Pitony Takes the Stage at Comicon Naples 2026; Tony Pitony: vita privata, carriera musicale, significato della maschera e la partecipazione a Sanremo e FantaSanremo. Effetto Tony Pitony: quando il pop torna a essere scorrettoTony Pitony è l’ultimo anello di una tradizione che riemerge ogni volta che il linguaggio pubblico diventa troppo prevedibile. panorama.it Tony Pitony a Sanremo 2026 con Ditonellapiaga. Il lavoro da rappresentante, X-Factor, Michelle Hunziker e la maschera: «Voglio mangiare tranquillo al ristorante»Sempre nello studio di The BSMT, Tony Pitony ammette di sognare un feat con Gue, Kid Yug e Marco Castello. Da quando ha raggiunto il successo, inoltre, afferma di aver incontrato diverse celebrità, ... leggo.it TONY PITONY OSPITE AL GIALAPPA SHOW Tanta Sicilia su TV8: al Gialappa Show, condotto dal Mago Forest (originario di Nicosia), lo special guest di stasera è Tony Pitony (da Siracusa). Seguici su IG www.instagram.com/sicilia_live - facebook.com facebook