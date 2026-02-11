Una scuola che cambia | nuovi corsi su didattica innovativa e competenze trasversali

La scuola italiana cambia passo. Negli ultimi anni ha introdotto nuovi corsi che puntano su didattica innovativa e competenze trasversali. L’obiettivo è preparare gli studenti non solo alle materie tradizionali, ma anche a muoversi con sicurezza in un mondo che corre veloce e si trasforma continuamente.

