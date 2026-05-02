Mio figlio è tornato | temiamo per la nostra vita | i poliziotti lo fermano all' ingresso del condominio

Nel pomeriggio del 28 aprile, agenti di polizia hanno fermato un uomo all’ingresso di un condominio in seguito a una segnalazione riguardante comportamenti minacciosi. L’uomo aveva violato un ordine di divieto di avvicinamento ai genitori, che aveva ottenuto in precedenza. Le autorità hanno riferito che l’individuo aveva manifestato atteggiamenti aggressivi, tra cui minacce e intimidazioni, rivolti ai propri familiari.

Nel pomeriggio del 28 aprile, personale della Polizia di Stato di Foligno perché ha violato il divieto di avvicinamento ai genitori dopo che si era macchiato di atteggiamenti - sfociati in crimini - terribili per un figlio: violenze psicologiche, minacce ed intimidazioni ai danni dei propri.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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