Una madre denuncia che il suo bambino, a cui è stato trapiantato un cuore “bruciato”, rischia di perdere la vita. Il bimbo, che prima conduceva una vita normale, ora si trova in condizioni gravi. La famiglia chiede risposte e si confronta con un’incertezza che non riesce a spiegare.

“Mio figlio aveva una vita quasi normale, seguiva una cura farmacologica, giocava, mangiava regolarmente. Era a casa con noi. Poi, è arrivata la chiamata per il trapianto: adesso è ricoverato da settimane in coma farmacologico e rischia la vita”. Sono le parole della madre del piccolo di 2 anni e 3 mesi sottoposto a un trapianto di cuore “bruciato” a causa di un errore nella delicata e complessa procedura di trasporto dopo l’espianto avvenuto a Bolzano. Il piccolo, affetto da una grave malformazione cardiaca, era in cura all’ospedale Monaldi di Napoli dove il 23 dicembre era stato convocato per l’intervento atteso da tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio aveva una vita quasi normale, ora rischia la vita”, la denuncia della madre del bimbo a cui è stato trapiantato un cuore “bruciato”

Approfondimenti su Cuore Bruciato

Un bambino di appena due anni e tre mesi lotta tra la vita e la morte dopo un intervento che avrebbe dovuto salvarlo.

Una madre ha donato una parte del suo fegato al figlio, permettendogli di affrontare una vita più serena.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cuore Bruciato

Argomenti discussi: Al Righi si torna in classe, 12mila euro di danni. Sul video fascista sui social, un padre: Se mio figlio ha sbagliato, è giusto che paghi; Al Bano: Mio figlio poteva essere in quel locale Crans Montana. L'Eurovision? Ci andrei. Non si può condannare un popolo; Mamma non paga la gita scolastica: Mio figlio l'unico escluso. A causa di un lutto mi sono dimenticata di versare la quota; La rabbia di Martina: Mio figlio non riesce a comunicare da solo, è a scuola da 5 mesi senza assistente.

Figlio presidente maxiprocesso: 'Mio padre aveva una serenità ultraterrena'(ANSA) - PALERMO, 10 FEB - Mio padre è stato semplicemente un bravo direttore d'orchestra. Ricordo che, nei giorni che precedettero il Maxiprocesso, ma anche durante il dibattimento, godette di una s ... msn.com

Il tormento di una madre, il figlio a Poggioreale per aver ucciso la sorella: Vincenzo dimentichi il mio voltoMio figlio è rinchiuso nel carcere di Poggioreale ma io non voglio più vederlo. E non sto scherzando. A parlare è Mariarosaria Tommasino, mamma di Noemi Riccardi, la ragazza di 23 anni uccisa a Nola ... blitzquotidiano.it

Mio figlio aveva una vita quasi normale, seguiva una cura farmacologica, giocava, mangiava regolarmente. Era a casa con noi. Poi, è arrivata la chiamata per il trapianto: adesso è ricoverato da settimane in coma farmacologico e rischia la vita». La madre di Fr - facebook.com facebook

Elio: "Parlo dell'autismo di mio figlio perché lo Stato è assente. L'autotune Come il doping di Johnson" x.com