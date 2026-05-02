Mini 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Dal 1959, il marchio britannico di automobili compatte ha attraversato diverse fasi di proprietà prima di entrare a far parte del gruppo BMW nel 2001. Attualmente, la gamma per il 2026 comprende vari modelli, ciascuno con prezzi diversi. La scelta tra le varie versioni dipende dalle esigenze di spazio, performance e stile, con un’offerta che si rivolge a clienti alla ricerca di un’auto di carattere e di alta qualità.

Mini è il marchio premium del gruppo BMW dedicato alle compatte di carattere, in produzione continuativa dal 1959 sotto vari proprietari (BMC, British Leyland, Rover, BMW dal 2001). La gamma 2026 si è rinnovata con un’offensiva inedita di modelli elettrici: alla nuova Cooper hatch termica ed elettrica si affiancano la Aceman SUV-coupé compatto BEV, la Countryman SUV C anche elettrica, la Cabrio e le versioni sportive John Cooper Works (JCW). Vediamo cosa scegliere e a che prezzo. Tutti i modelli Mini 2026 con prezzi. Modello Tipo Prezzo da Note Cooper 3 porte compatta C a listino Cooper C 156 CV mild hybrid 48V Cooper S 204 CV Cooper 5 porte compatta C a listino mild hybrid + elettrica Cooper Cabrio cabriolet 4 posti ~33.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Mini 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Le migliori bici elettriche del 2026: divise per categoria Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: MINI al Salone dell’Automobile di Pechino 2026; Tutti i vincitori di Lonato nell’apertura del Campionato Italiano ACI Karting 2026; Samsung: arriva in Italia la gamma TV 2026, nel segno dell’AI; Corri che piove e Mini run. Mini punta sulla personalizzazione all'Auto China 2026Mini sarà protagonista all'Auto China 2026 di Pechino, in programma dal 24 aprile al 3 maggio, attraverso uno stand all'insegna della personalizzazione, in cui trovano spazio 14 veicoli. (ANSA) ... ansa.it salve a tutti.ho acquistato non molto tempo fa un dji mini pro 5 , chiedevo perche' dopo 500 metri mi da' problemi di ricezione (premetto che abito in pianura). c'è qualche impostazione di mhz invece di essere impostato su auto Grazie - facebook.com facebook