Mindy Map cos’è l’app per minori e come funziona davvero

Recentemente si è parlato di un'applicazione chiamata Mindy Map, progettata per essere utilizzata da minori e famiglie. L'articolo pubblicato da una rivista di settore ne spiega le caratteristiche e il funzionamento, fornendo dettagli sul suo utilizzo quotidiano. La notizia si concentra sui aspetti pratici dell'app e su come essa possa essere integrata nelle attività di bambini e genitori.

Scopriamo insieme cos’è la Mindy Map, un’app per minori e famiglie, e come funziona. Mindy Map è un’applicazione in grado di aiutare giovani e famiglie a trovare supporto psicologico gratuito in modo veloce. Si tratta di una svolta importante per il benessere dei giovani. L’app Mindy Map è ufficialmente arrivata a Milano. Si tratta di un’applicazione in grado di aiutare i minori e le loro famiglie a trovare un supporto psicologico, clinico e sociale gratuito, in modo pratico e veloce. Sul territorio milanese l’assistenza associata all’app è già attiva nel strutture convenzionate. L’applicazione è stata pensata per genitori, educatori o professionisti sanitari, che hanno bisogno di avere assistenza in modo immediato.🔗 Leggi su Novella2000.it

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