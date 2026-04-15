Mindy Map minori con disturbi mentali | un’app guida ai servizi pubblici gratuiti

In Italia, circa un quinto dei minori, equivalenti a circa due milioni di ragazzi, soffre di disturbi mentali. A livello globale, uno su sette adolescenti, pari a circa 170 milioni di giovani, presenta diagnosi di depressione o ansia. Per aiutare le famiglie a orientarsi nel sistema dei servizi pubblici gratuiti, è stata sviluppata l’app “Mindy Map”, pensata come guida accessibile e pratica.

In Italia 1 minore su 5 (circa 2 milioni) soffre di un disturbo mentale, nel mondo 1 adolescente su 7 (170 milioni) ha una patologia mentale diagnosticata, come depressione o disturbi di ansia. Oltre il 50% di queste esordisce prima dei 14 anni di età e l’80% prima dei 19. In questo contesto nasce ‘Mindy Map’, un’app che guida ai servizi pubblici e gratuiti di salute mentale. Dedicata a ragazzi e famiglie, è stata realizzata da Welcomed, impresa sociale in ambito sanitario, con l’obiettivo di ridurre le barriere di accesso alle risorse di salute mentale. L’app offre una mappa interattiva che consente di individuare in modo immediato la struttura a Milano di cui si ha più bisogno vicino a casa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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