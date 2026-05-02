L'ex proprietario di una scuderia di Formula 1 ha ricordato il pilota scomparso, sottolineando il legame speciale che li univa. Nel 1992, fu lui a offrire per primo a un giovane talento la possibilità di guidare una monoposto. Durante un'intervista, ha descritto il rapporto come quello di un padre adottivo e ha condiviso alcuni insegnamenti ricevuti nel corso degli anni. Le sue parole hanno riflettuto la stima e l’affetto verso il pilota, recentemente scomparso.

"Ci ha veramente insegnato tanto: a non sentirsi vittime, sfortunati, a reagire, ad amare quello che si fa e farlo con dedizione e sorriso". Giancarlo Minardi, che nel 1992 affidò ad Alex Zanardi la prima monoposto di Formula 1, ricorda così a La Repubblica, con profonda commozione, il compianto campione scomparso ieri a 59 anni. "È sempre stato allegro, determinato, forte. Sempre una battuta, sempre a sdrammatizzare, mai un momento di cedimento. Per me era come un figlio adottivo", racconta l'ex patron dell'omonima scuderia. Giancarlo Minardi non ha dubbi anche su quale sia l'eredità che Zanardi lascia. "Tante cose, ma soprattutto il non abbattersi: quello è stato il più grande insegnamento: nessuno come lui.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Minardi ricorda Zanardi: "Per me era come un figlio adottivo. Ecco cosa ci ha insegnato"

Notizie correlate

“Il figlio adottivo di Raffaella Carrà? Era il suo bodyguard e lei si fidava di lui, poi è diventato l’assistente personale. Gli ha insegnato tutto, anche la riservatezza”: parla l’ufficio stampa Angelo PerroneContinua a tenere banco la notizia del figlio adottivo segreto di Raffaella Carrà, l’ex collaboratore Gian Luca Pelloni Bulzoni.

Zanardi ci lascia: addio al campione che ha insegnato al calcio la vera resilienzadi Lorenzo Vezzaro Zanardi scompare a 59 anni lasciando un vuoto incolmabile: il suo legame con il pallone resterà scolpito nel racconto di “Sfide”...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Minardi ricorda Zanardi: Per me era come un figlio adottivo. Ecco cosa ci ha insegnatoL'ormai ex patron dell'omonima scuderia di F1 fu il primo a dare una monoposto ad Alex, nel 1992: Provava sempre a sdrammatizzare, mai un momento di cedimento ... msn.com

Alex Zanardi morto lo stesso giorno di Senna: gli intrecci del destino, come per Maradona e BestLa morte di Alex Zanardi, dopo una vita di battaglie, proprio il 1° maggio, il giorno che da 32 anni ricorda al mondo la grandezza di Ayrton Senna. Come Diego ... lapresse.it