Minacce danni e continue richieste di denaro alla nonna | colto sul fatto

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Ambrogio dopo essere stato sorpreso mentre minacciava, danneggiava proprietà e chiedeva denaro alla propria nonna. La persona è accusata di aver violato un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, emesso dalle autorità competenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione peggiorasse ulteriormente.

Viola il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e viene arrestato dai carabinieri di Ambrogio. Questa la conseguenza per un 32enne originario del ferrarese, già noto alle forze dell’ordine colto in flagranza di reato mattinata di venerdì 1.Iscriviti al canale WhatsApp.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Disturba con insistenza i viaggiatori in stazione con continue richieste di denaro: 75enne raggiunto dal Daspo urbanoANCONA - Il Questore di Ancona ha emesso nei confronti di un 75 enne italiano un Daspo urbano con divieto di accesso all'interno della stazione... Botte, minacce di morte e richieste di denaro nei confronti della zio, finisce in carcere un quarantenneArezzo, 20 marzo 2026 – La Polizia di Stato di Arezzo ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aggressioni non solo verbali al personale sanitario: situazione intollerabile, occorre agire; Imprenditore della telefonia condannato anche in Appello per minacce e lesioni alla ex compagna; Botte e minacce sui mezzi pubblici, l'allarme: quasi 300 giorni di assenza per i lavoratori romagnoli; Violenza domestica a Ventimiglia, uomo indagato dopo le lesioni alla sua compagna: il provvedimento. Minacce e rapine ai danni di un coetaneo: quattro minorenni in comunitàComo, 15 gennaio 2025 - Un coetaneo preso di mira, rapinato due volte e costretto a subire continue e gravi minacce e aggressioni, al punto da ritenere i suoi persecutori responsabili anche di ... ilgiorno.it Minacce razziste e gomme dell'auto bucate a una famiglia bengalese: la comunità crea la raccolta fondi per pagare i danniSALZANO - Dalla comunità di Salzano arrivano segnali forti di solidarietà e vicinanza concreta alla famiglia di Miah Md Ahid, il 49enne originario del Bangladesh da tempo vittima, insieme ai suoi cari ... ilgazzettino.it Le principali minacce per le piante abruzzesi. Il servizio fitosantario sensibilizza cittadini e operatori - facebook.com facebook Nuove minacce contro Cuba, Trump: la prenderemo quasi subito x.com