Disturba con insistenza i viaggiatori in stazione con continue richieste di denaro | 75enne raggiunto dal Daspo urbano

Un uomo di 75 anni è stato colpito da un divieto di accesso alla stazione ferroviaria di Ancona, emesso dal Questore. L'ordine è stato adottato dopo che l’individuo ha disturbato ripetutamente i viaggiatori, chiedendo loro denaro in modo insistente. La misura, prevista dalla normativa sul Daspo urbano, vieta all’uomo di entrare nei locali della stazione.

ANCONA - Il Questore di Ancona ha emesso nei confronti di un 75 enne italiano un Daspo urbano con divieto di accesso all'interno della stazione ferroviaria del capoluogo. Nelle scorse settimane, l’uomo era stato segnalato per aver avuto comportamenti insistentemente molesti, con conseguente.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Disturba i clienti del market, gravato di Daspo urbano e multatoIeri sera 25 marzo gli agenti della polizia locale della Federazione hanno intercettato, a seguito di numerose segnalazioni, un cittadino dell'Est... Aggredisce un giovane in pieno centro ad Ancona, 20enne raggiunto dal Daspo urbano per due anniUn ventenne è stato destinatario di un Daspo urbano dopo essersi reso protagonista di un’aggressione avvenuta lo scorso novembre nel centro di Ancona.