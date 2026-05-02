Million Day | in arrivo i nuovi numeri per il premio da un milione

Oggi sono stati estratti i numeri del concorso Million Day, con il premio di un milione di euro in palio. La prima sessione di estrazioni si è svolta questa mattina, e i risultati sono disponibili online. È possibile consultare i numeri estratti in tempo reale attraverso il sito ufficiale, senza dover uscire di casa. Le estrazioni vengono aggiornate immediatamente e sono accessibili a chiunque voglia verificare se ha vinto.

? Cosa scoprirai Quali numeri sono stati estratti nella prima sessione di oggi?. Come si possono consultare i risultati in diretta senza spostarsi?. Quali sono le frequenze dei numeri estratti negli ultimi giorni?. Dove trovare supporto professionale per gestire il rischio del gioco?.? In Breve Estrazioni previste per sabato 2 maggio alle ore 13 e alle 20,30.. Il gioco prevede l'indovinare 5 numeri su un totale di 55 possibilità.. Supporto per il gioco responsabile disponibile al numero verde 800 921 121.. Storico estrazioni consultabile per i giorni 27, 28, 29 aprile e 1 maggio.. Le estrazioni del Million Day previste per questo sabato 2 maggio 2026 coinvolgono due appuntamenti fissati rispettivamente alle ore 13 e alle ore 20,30 per i giocatori che puntano al premio da un milione di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Million Day: in arrivo i nuovi numeri per il premio da un milione Lotto, Million Day, VinciCasa. Credimi per me far VINCERE è la soddisfazione più grande che esista! Notizie correlate Leggi anche: Gioca al Million Day e vince 1 milione, la Dea Bendata sorride a Ferrara: ecco i numeri fortunati Million Day: due estrazioni per il milione, venerdì 13 marzoLe estrazioni del gioco Million Day previste per venerdì 13 marzo 2026 alle ore 13:00 e alle ore 20:30 rappresentano un momento di attesa collettiva... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Estrazione Million Day oggi 24 aprile: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30; Vincita da sogno nella Saccisica: con un euro si aggiudica un milione al MillionDay; L'Ascoli cade all'arrivo: bianconeri sconfitti a sorpresa a Campobasso. Sfuma la promozione diretta, ora i playoff; Valeria Marini entra nella casa del Grande Fratello ed è subito guerra. Antonella Elia gela la Diva: Mi è passato l'appetito. Perché... Million Day, numeri vincenti di oggi 20 marzo 2026 | L’estrazione delle ore 20:30Il Million Day è in arrivo con i suoi numeri vincenti e la sua estrazione delle ore 20:30 di questo 20 marzo 2026: scopriamo le cinquine fortunate Scomodiamo la nostra Milano per il Million Day, visto ... ilsussidiario.net La cinquina centrata a Codevigo, nel Padovano, con un gratta e vinci di MillionDay. Il fortunato non si è ancora fatto avanti: nessuna chiamata alle tabaccherie. Il sindaco: «Congratulazioni, ma attenzione ai pericoli del gioco d’azzardo» - facebook.com facebook