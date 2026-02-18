Gioca al Million Day e vince 1 milione la Dea Bendata sorride a Ferrara | ecco i numeri fortunati

Ferrara, 18 febbraio 2026 – La Dea Bendata ha bussato alle porte del Ferrarese. Un fortunato vincitore si è portato a casa 1 milione di euro grazie al gioco Gratta e Vinci MillionDay: si tratta del settimo milione vinto nel 2026 con questo gioco. La fortuna ha premiato Portomaggiore, in provincia di Ferrara", come riporta l'Agenzia Agimeg. Nell'estrazione delle 20.30 di lunedì 16 febbraio, grazie ad una giocata singola da 1 euro e con 5 numeri, un fortunato giocatore ha realizzato una vincita milionaria. La combinazione vincente del concorso è stata: 3, 10, 17, 29, 43.