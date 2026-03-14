Venerdì 13 marzo 2026 sono previste due estrazioni del gioco Million Day, alle ore 13:00 e alle ore 20:30. Durante questi momenti, numerosi partecipanti attendono di conoscere i numeri vincenti sperando di vincere il milione di euro. Le estrazioni avvengono in diretta e sono accessibili a tutti coloro che hanno acquistato il biglietto.

Le estrazioni del gioco Million Day previste per venerdì 13 marzo 2026 alle ore 13:00 e alle ore 20:30 rappresentano un momento di attesa collettiva per i numerosi partecipanti che sperano nel colpo di fortuna. Il meccanismo permette di vincere fino a un milione di euro indovinando correttamente cinque numeri su una ruota da 55 cifre, mantenendo alta l’attenzione dei giocatori italiani verso questo prodotto ludico. L’evento si svolge con regolarità quotidiana, offrendo due opportunità di vincita nella stessa giornata, creando un ritmo costante di suspense e partecipazione. La struttura temporale dell’attività è ben definita: la prima estrazione ha luogo nel pomeriggio, mentre quella serale completa il ciclo giornaliero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Million Day: due estrazioni per il milione, venerdì 13 marzo

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