Milazzo arrestato 47enne | attirava i minori con un falso pretesto

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Milazzo con l’accusa di aver attirato un minore con un falso pretesto. Secondo quanto denunciato dalla madre del ragazzino, l’uomo avrebbe contattato il minore online e poi lo avrebbe isolato dal gruppo di amici, portandolo in un luogo isolato. La polizia ha intervenuto in seguito alla segnalazione, e l’arresto è stato disposto in attesa di ulteriori indagini.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'uomo a isolare il ragazzino dal gruppo?. Quali dettagli hanno emerso dalla denuncia della madre?. Dove si è consumato esattamente l'aggressione durante la vacanza?. Come reagiranno le autorità per garantire la sicurezza nelle spiagge?.? In Breve Abuso avvenuto presso la residenza estiva dello zio della vittima a Milazzo.. Indagato ha isolato il minore dalla spiaggia usando un falso pretesto.. Gip di Barcellona Pozzo di Gotto ha disposto la custodia cautelare.. Il caso solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei minori nelle zone costiere.. I carabinieri di Milazzo hanno arrestato un uomo di 47 anni in flagranza, dopo che la madre di un minore ha denunciato episodi di violenza sessuale avvenuti nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milazzo, arrestato 47enne: attirava i minori con un falso pretesto Notizie correlate Torino, rapina sotto falso pretesto: presi due minorenni al Parco Dora? Cosa sapere La Squadra Mobile identifica due minorenni per la rapina di gennaio al Parco Dora. Truffa un ambulante con il pretesto di cambiare delle banconote a Fiorenzuola d'Arda, arrestato un 20enneUn arresto e una denuncia, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), dove un giovane senza fissa dimora è... Contenuti utili per approfondire Violenza sessuale su minore, arrestato 47enne nel MessineseAvrebbe abusato sessualmente di un minore, un 47enne arrestato in seguito alla denuncia presentata dalla madre della vittima. meridionews.it Milazzo, arrestato 47enne per abusi sessuali su minore: scatta la custodia cautelare in carcereNei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), su richiesta ... strettoweb.com