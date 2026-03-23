Truffa un ambulante con il pretesto di cambiare delle banconote a Fiorenzuola d' Arda arrestato un 20enne

Un arresto e una denuncia, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), dove un giovane senza fissa dimora è stato fermato per furto con destrezza ai danni di un ambulante. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando la vittima ha segnalato di essere stata raggirata al mercato cittadino tramite la tecnica del falso cambio. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di bloccare il sospetto e recuperare parte della refurtiva. Furto con destrezza a Fiorenzuola d'Arda La fuga e l’intervento dei Carabinieri Il controllo e il ritrovamento della refurtiva L’identificazione del complice L’arresto e la denuncia Furto con destrezza a Fiorenzuola d’Arda Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato intorno alle 9. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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